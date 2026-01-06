Flávio diz que Moraes tem que ser 'internado' por ser um 'risco à vida de Bolsonaro'
As declarações foram dadas no X, antigo Twitter
Publicado: 06/01/2026 às 17:10
Flávio Bolsonaro (à esq.) e Alexandre de Moraes (à dir.) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado e Gustavo Moreno/SCO/STF)
Em publicação feita no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (6), o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, precisa ser "internado urgentemente" por ser um "risco à vida" do ex-presidente Jair Bolsonaro.
As palavras foram acompanhadas pelo compartilhamento de uma publicação do ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro, que fez uma suposta "Cronologia dos fatos desta terça × alegações jurídicas de Alexandre de Moraes para negar prisão domiciliar”.
Veja a publicação de Carlos Bolsonaro na íntegra:
Cronologia dos fatos de hoje × “alegações jurídicas de Alexandre de Moraes para negar domiciliar humanitária” / horários aproximados para conclusão ao final:
09:00 – Michelle tenta entrar para a visita e é informada de que precisaria aguardar, sem explicação do motivo.
09:30 – Michelle toma conhecimento de que meu pai havia sofrido um acidente, ao ver médicos passarem à sua frente.
09:40 – Chego para a visita e sou informado dos fatos.
10:00 – Michelle consegue entrar para a visita.
10:30 – Michelle sai da visita.
10:40 – Michelle retorna acompanhada do médico pessoal do Presidente para conversar com os peritos.
11:00 – Eu entro para a visita e permaneço pelos meus 30 minutos regulamentares.
11:40 – É solicitado atendimento médico especializado. Nos foi informado que não haveria necessidade de petição para a ida ao hospital, diante das circunstâncias.
12:00 – Somos informados de que o Presidente só poderia ir ao hospital mediante autorização do STF, por meio de petição dos advogados.
14:08 – Protocolo da petição realizado.
15:08 – Seguimos na garagem do hospital aguardando possível liberação para chegada do Presidente.
15:10 - NOTEM HÁ QUANTO TEMPO TODOS ESTAMOS AGUARDANDO, QUE HORAS ELE CHEGARÁ, SE FOR LIBERADO, E TIRE SUAS CONCLUSÕES SOBRE O ENREDO EXPLICITADO e o trecho final que segue.
CONCLUSÃO / Enquanto isso:
Ao analisar pedidos de internação/medida humanitária e ao autorizar procedimentos médicos sem concessão de prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes sustentou que a custódia de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília não representaria risco à sua integridade física, uma vez que:
. a unidade da Polícia Federal está localizada muito próxima ao hospital privado onde o custodiado costuma receber atendimento médico;
. essa proximidade geográfica permitiria rápido deslocamento em caso de emergência, reduzindo eventuais riscos à saúde;
. por essa razão, não haveria necessidade de alteração do regime de custódia ou concessão de medida mais ampla, já que o atendimento médico poderia ser realizado mediante autorização judicial específica.
Em síntese, o argumento central foi o de que a curta distância entre a Polícia Federal e o hospital garantiria segurança médica suficiente, afastando, naquele momento, a urgência de uma medida humanitária mais extensa.
- Mais essa situação não se confirma diante do quadro exposto no dia de hoje.