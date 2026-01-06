Flávio diz que Moraes tem que ser 'internado' por ser um 'risco à vida de Bolsonaro'

Flávio Bolsonaro (à esq.) e Alexandre de Moraes (à dir.) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado e Gustavo Moreno/SCO/STF)

Em publicação feita no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (6), o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, precisa ser "internado urgentemente" por ser um "risco à vida" do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As palavras foram acompanhadas pelo compartilhamento de uma publicação do ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro, que fez uma suposta "Cronologia dos fatos desta terça × alegações jurídicas de Alexandre de Moraes para negar prisão domiciliar”.

Veja a publicação de Carlos Bolsonaro na íntegra:

Cronologia dos fatos de hoje × “alegações jurídicas de Alexandre de Moraes para negar domiciliar humanitária” / horários aproximados para conclusão ao final:

09:00 – Michelle tenta entrar para a visita e é informada de que precisaria aguardar, sem explicação do motivo.

09:30 – Michelle toma conhecimento de que meu pai havia sofrido um acidente, ao ver médicos passarem à sua frente.

09:40 – Chego para a visita e sou informado dos fatos.

10:00 – Michelle consegue entrar para a visita.

10:30 – Michelle sai da visita.

10:40 – Michelle retorna acompanhada do médico pessoal do Presidente para conversar com os peritos.

11:00 – Eu entro para a visita e permaneço pelos meus 30 minutos regulamentares.

11:40 – É solicitado atendimento médico especializado. Nos foi informado que não haveria necessidade de petição para a ida ao hospital, diante das circunstâncias.

12:00 – Somos informados de que o Presidente só poderia ir ao hospital mediante autorização do STF, por meio de petição dos advogados.

14:08 – Protocolo da petição realizado.

15:08 – Seguimos na garagem do hospital aguardando possível liberação para chegada do Presidente.

15:10 - NOTEM HÁ QUANTO TEMPO TODOS ESTAMOS AGUARDANDO, QUE HORAS ELE CHEGARÁ, SE FOR LIBERADO, E TIRE SUAS CONCLUSÕES SOBRE O ENREDO EXPLICITADO e o trecho final que segue.

CONCLUSÃO / Enquanto isso:

Ao analisar pedidos de internação/medida humanitária e ao autorizar procedimentos médicos sem concessão de prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes sustentou que a custódia de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília não representaria risco à sua integridade física, uma vez que:

. a unidade da Polícia Federal está localizada muito próxima ao hospital privado onde o custodiado costuma receber atendimento médico;

. essa proximidade geográfica permitiria rápido deslocamento em caso de emergência, reduzindo eventuais riscos à saúde;

. por essa razão, não haveria necessidade de alteração do regime de custódia ou concessão de medida mais ampla, já que o atendimento médico poderia ser realizado mediante autorização judicial específica.

Em síntese, o argumento central foi o de que a curta distância entre a Polícia Federal e o hospital garantiria segurança médica suficiente, afastando, naquele momento, a urgência de uma medida humanitária mais extensa.

- Mais essa situação não se confirma diante do quadro exposto no dia de hoje.