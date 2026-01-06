Ida de Bolsonaro a hospital depende de aval do STF, diz PF

A queda do ex-presidente foi mencionada pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mais cedo, em suas redes sociais

Além de Bolsonaro, essa medida atinge Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Almir Garnier e Braga Netto (Foto: Sergio Lima / AFP)

A Polícia Federal informou na tarde desta terça-feira, 6, que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser encaminhado para o Hospital DF Star para a realização de exames, após relatar ter sofrido uma queda em sua cela durante a madrugada. Segundo a corporação, os exames se dão a pedido do médico particular do ex-chefe do Executivo e seu encaminhamento ao hospital depende de autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, Bolsonaro recebeu atendimento pela manhã, sendo que o médico da corporação "constatou ferimentos leves" no ex-presidente. Ainda de acordo com a nota, o profissional "não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação".

A queda do ex-presidente foi mencionada pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mais cedo, em suas redes sociais. Em publicação no Instagram, ela escreveu que o ex-presidente "não está bem" e teria batido a cabeça em um móvel após ter uma "crise", enquanto dormia.