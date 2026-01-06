Michelle diz que Bolsonaro caiu na cela e bateu a cabeça: "Só Deus"

Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro ( Evaristo Sá/ AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou aos seus seguidores na manhã desta terça-feira (6) que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sofreu um acidente em sua cela nesta madrugada. Segundo o story do Michelle em seu perfil oficial no Instagram, ele “teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel”.

A atual presidente do PL Mulher esclareceu, ainda, que o ex-presidente só recebeu atendimento quando a cela foi aberta para a visita dela.

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, afirmou que o ex-chefe do Executivo teve um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve. O quadro tem recuperação do estado mental normal em até 24 horas, mas exige atenção.



Jair Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 novembro do último ano, condenado por 27 anos por participação na trama golpista. Ele deixou a sede por alguns dias, do dia 24 ao dia 1 de janeiro, com a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a realização de procedimentos médicos. O ministro autorizou, ainda, que Michelle Bolsonaro acompanhasse Jair no hospital DF Star, também em Brasília, onde a cirurgia e a internação ocorreram.