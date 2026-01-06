Moraes nega transferência imediata de Bolsonaro a hospital e exige laudo

A queda do ex-presidente foi mencionada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em suas redes sociais

Ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou a defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que indique quais exames são necessários para avaliar a saúde do ex-presidente após ele relatar ter sofrido uma queda em sua cela durante a madrugada. Com isso, Moraes quer verificar a possibilidade de que os exames sejam feitos no sistema penitenciário.

No despacho, Moraes citou nota da Polícia Federal (PF) que diz que foram constatados ferimentos leves. A nota diz que o médico da instituição "não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação".

Com base na nota, o ministro destacou que "não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal". Moraes também determinou que seja juntado ao processo o laudo médico realizado pela PF.

A queda do ex-presidente foi mencionada pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mais cedo, em suas redes sociais. Em publicação no Instagram, ela escreveu que o ex-presidente "não está bem" e teria batido a cabeça em um móvel após ter uma "crise", enquanto dormia.

