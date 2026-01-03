'Maduro é exemplo de como um regime autoritário pode destruir uma nação', diz Flávio Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ( Foto: EVARISTO SA / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em sua conta na rede social X que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, utilizava o país como rota estratégica para a distribuição de drogas para diversos países, e que seu governo é um exemplo de como um regime autoritário pode destruir uma nação. Maduro foi preso pelo exército dos Estados Unidos em ataque durante a madrugada deste sábado, 3.

"A Venezuela tornou-se um dos exemplos mais extremos de como um regime autoritário pode destruir uma nação. Sob os governos de Hugo Chávez e, posteriormente, do narcoterrorista Nicolás Maduro o país enfrentou a concentração de poder, o enfraquecimento das instituições democráticas, a perseguição à imprensa, a repressão à oposição e a eliminação da independência do Judiciário", afirmou.

O senador disse ainda que o resultado do governo de Maduro é uma tragédia humanitária, com "colapso da economia, hiperinflação, desemprego em massa, desabastecimento de alimentos e medicamentos e mais de 7 milhões de venezuelanos obrigados a deixar sua terra para sobreviver", disse, ao acrescentar que "hospitais em ruínas, violência crescente e pobreza fazem parte do cotidiano de um povo que já sofreu demais."

Flávio Bolsonaro destacou ainda que nada do que está acontecendo no momento é por acaso. "É consequência direta de um projeto autoritário que destruiu a liberdade, corroeu a democracia e transformou uma das nações mais ricas da América Latina em sinônimo de sofrimento e desesperança. Mesmo diante desse cenário devastador, o povo venezuelano resiste", afirmou.

"Nenhuma ditadura é eterna. A liberdade sempre encontra seu caminho. O comunismo nunca levou um povo à prosperidade; só levou nações inteiras ao medo, à fome e à fuga. Ditaduras não caem sozinhas, caem quando os povos escolhem a liberdade. A Venezuela voltará a ser livre!", finalizou o senador.