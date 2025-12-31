Lula lidera com mais de 55% em Pernambuco, aponta pesquisa Real Time/Big Data

Levantamento ouviu 1.200 eleitores pernambucanos, com margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%

Presidente Lula (Foto: Ricardo Stukert / PR)

Em Pernambuco, o presidente Lula (PT) aparece com ampla vantagem na disputa para a presidência no pleito de 2026, liderando com mais de 55% das intenções de voto em todos os cenários testados, segundo pesquisa do instituto Real Time/Big Data encomendada pela Record. O levantamento foi realizado nos dias 29 e 30 de dezembro de 2025 e mostra que nenhum adversário ultrapassa 14% no estado.

Levantamento ouviu 1.200 eleitores pernambucanos, com margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Confira os resultados dos cenários estimulados da pesquisa:

Cenário 1

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 12%

Ratinho Jr. (PSD): 9%

Romeu Zema (Novo): 3%

Ronaldo Caiado (União): 3%

Aldo Rebelo (DC): 3%

Renan Santos (Missão): 1%

Branco/Nulo: 5%

NS/NR: 9%

Cenário 2

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 14%

Eduardo Leite (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Ronaldo Caiado (União): 3%

Aldo Rebelo (DC): 3%

Renan Santos (Missão): 1%

Branco/Nulo: 5%

NS/NR: 13%

Cenário 3

Lula (PT): 56%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 14%

Romeu Zema (Novo): 4%

Ronaldo Caiado (União): 4%

Aldo Rebelo (DC): 3%

Renan Santos (Missão): 1%

Branco/Nulo: 5%

NS/NR: 13%

Perfil da amostra

A amostra é composta majoritariamente por mulheres (53%), com 47% de homens. Em relação à escolaridade, 44% têm ensino fundamental completo, 44% ensino médio completo e 12% ensino superior completo.

Na faixa etária, 33% têm entre 16 e 34 anos, 46% entre 35 e 59 anos e 21% mais de 60 anos. Quanto à renda, 66% recebem até dois salários mínimos, 23% entre dois e cinco salários e 11% acima de cinco salários mínimos.

Regionalmente, 42% dos entrevistados são da Região Metropolitana do Recife, 25% do Agreste, 14% da Zona da Mata, 12% do Sertão e 7% da região do São Francisco.

Os números reforçam o histórico desempenho do PT em Pernambuco e indicam, neste momento, um cenário confortável para Lula no estado, independentemente do adversário apresentado.