Pernambuco fecha terceiro trimestre de 2025 com alta de 2% no PIB, diz IGPE

Alta no PIB no período foi maior que o registrado no país (1,8%)

A indústria de transformação no estado tece alta de 2,3% nos meses de julho, agosto e setembro de 2025 (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

No terceiro trimestre de 2025, Pernambuco registrou alta de 2% no Produto Interno Bruto (PIB). O índice foi maior que o registrado no Brasil, de 1,8% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados preliminares divulgados nesta terça-feira (23) são do Instituto de Gestão Pública de Pernambuco (IGPE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE).

“Pernambuco cresce com solidez e de forma sustentável a partir de uma decisão política do nosso governo em atuar junto ao setor produtivo, atraindo investimentos e trazendo soluções para o desenvolvimento para permitir que a população tenha acesso a emprego e renda e uma melhor qualidade de vida”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Trimestre anterior

De acordo com os dados do IGPE, na comparação do terceiro trimestre com o segundo trimestre deste ano, com ajuste sazonal, o crescimento foi de 1,7%, indicador também maior do que o registrado pelo país na mesma comparação. No comparativo entre o mesmo período deste ano, o crescimento foi de 0,1%.

Setores

Segundo o IGPE, o crescimento do PIB em Pernambuco nos meses de julho, agosto e setembro de 2025 foi puxado pela indústria, com alta de 2,3% na comparação com os mesmos meses de 2024. Já a indústria brasileira cresceu menos, com alta de 1,7% na mesma base comparativa.

Os dados do IGPE apontam também que os responsáveis por grande parte desse resultado da indústria pernambucana nesse período foram a indústria de transformação, que representa cerca de 70% do setor no estado e teve alta de 2,3%, além da expansão da construção civil, que cresceu 7,7%.

“Esses dados reforçam a consistência do desempenho acelerado da economia pernambucana. E já podemos projetar que outros recordes de crescimento do PIB serão batidos, fruto do trabalho do Governo do Estado de criar as condições necessárias para o desenvolvimento de Pernambuco”, destacou o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques.

Indústria de transformação

Na indústria de transformação do estado estão inseridos a Refinaria Abreu e Lima (Rnest), que teve desempenho superior, reflexo do processo de modernização e ampliação do parque industrial, além da fabricação de automóveis, camionetas, utilitários e de bebidas, entre outras atividades.

Serviços

O setor de serviços, historicamente com maior peso no PIB estadual, teve crescimento de 1,4% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A alta foi maior do que a registrada no país, que foi de 1,3%.

De julho a setembro, no setor de serviços do estado, estiveram em destaque o crescimento das atividades imobiliárias e de aluguel, com 2,7%, e do comércio, com 2,4%.

O estado aparece com índice inferior ao país na agropecuária. Nesse setor, Pernambuco cresceu 6,5% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. Já o país teve alta de 10,1% na mesma base de comparação.

