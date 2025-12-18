"Ao chegar na minha mesa, vetarei", diz Lula sobre PL da Dosimetria

O projeto de lei que prevê a nova dosimetria das penas dos condenados pelo 8 de janeiro foi aprovado pelo Congresso e aguarda aprovação ou veto do presidente Lula

Presidente Lula (PT) durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18) (Foto: Reprodução/Youtube/Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18), que irá vetar o PL da Dosimetria. O projeto de lei que prevê a redução de penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro foi aprovado na última quarta (17) pelo Senado Federal, e será encaminhado à presidência.

“Com todo o respeito que tenho ao Congresso Nacional, na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei”, disse Lula. Após a decisão, os deputados federais e senadores podem votar para derrubar o veto presidencial.

“O Congresso tem o direito de fazer as coisas, eu tenho o direito de vetar, e eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não. Assim é o jogo”, complementou.



O presidente também foi questionado se o governo teria feito um acordo com a oposição para tornar a dosimetria mais abrangente em troca de acelerar a tramitação do texto no Congresso.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), admitiu ter articulado a votação do projeto no Senado, contrariando a orientação de Lula.

“Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra o país. Nem terminou o julgamento ainda, tem gente sendo condenada e o pessoal já resolve diminuir as penas”, afirmou.

“Primeiro, vamos terminar esse processo. Ainda não descobrimos os financiadores. Aquilo teve financiamento. Precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Querem que a gente esqueça, mas não podemos nos esquecer”, acrescentou.

