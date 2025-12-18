AtlasIntel/Bloomberg: desaprovação de Lula é de 50,7%, superior à aprovação de 48,8%

Na avaliação da maioria, um dos maiores acertos do governo Lula foi a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 18, mostra que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 50,7%, superior à aprovação, que ficou em 48,8%. A margem de erro da mostra é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos. De acordo com avaliação do instituto, o quadro é de estabilidade dos indicadores, mas faz com que o governo inicie 2026 em um cenário de percepção pública 'ainda majoritariamente negativa'. A avaliação negativa do governo Lula registrou 48,9% (ruim/péssimo), superando a positiva que ficou em 46,5% (ótimo/bom).

Na pesquisa, corrupção e criminalidade aparecem na liderança da percepção dos brasileiros sobre os principais problemas do país, com 64,7% e 61% das menções, respectivamente. Temas como economia e inflação aparecem com 20,3% e extremismo e polarização política com 18,2%. Sobre a atual situação econômica 40% classificam de boa e 47% de ruim. Contudo, para 46% há expectativa de que a economia vá melhorar nos próximos seis meses, para 42% a economia deverá piorar neste período.

Na avaliação de 79% dos pesquisados, um dos maiores acertos do governo Lula foi a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Sobre as sanções impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao Brasil, para 58% Lula contribuiu muito para a retirada das sanções dos EUA, 24,6% dizem que Lula não contribuiu para retirada das sanções dos EUA e 50,7% aprovam como governo brasileiro negociou com EUA, enquanto 44,9% desaprovam. Na mostra, 50,7% aprovam a retirada sanções dos EUA contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e 44,9% desaprovam. A AtlasIntel/Bloomberg perguntou ainda sobre o PL da Dosimetria, aprovado pela Câmara e pelo Senado, 63,3% são contra e 34% são a favor.

Lideranças Políticas

A pesquisa avaliou também a imagem das principais lideranças políticas do Brasil. Neste quesito, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), lideram as menções negativas, respectivamente com 85% e 83% e apenas 3% (cada um) de menções positivas. Lula tem 53% de menções negativas e 46% positivas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 48% de negativas e 47% de positivas e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 57% de menções negativas e 37% de positivas.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 15 de dezembro, com 18.154 pessoas em todo o território nacional, com margem de erro de 1 ponto porcentual para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi feita através da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR), na qual os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo - smartphones, tablets, laptops ou Pcs -, segundo o instituto "com procedimentos estatísticos complexos para calibrar amostras robustas, representativas da população-alvo", respondendo o questionário em plena anonimidade, sem temer causar impressões negativa ao entrevistador ou pessoas que possam ouvir a entrevista.