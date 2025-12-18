Lula: 'Brasil virou personalidade mundial e é respeitado'

Presidente recebe imprensa para balanço de terceiro ano de mandato; Lula ainda deve repercutir ação da PF sobre o INSS e aprovação do PL da dosimetria

Lula faz balanço do terceiro ano de governo para a imprensa em Brasília. (Reprodução de Vídeo/Canal Gov)

Nesta quinta-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com a imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília. O petista destacou ações do governo federal ao longo de 2025. Além disso, espera-se que Lula fale sobre e repercuta a ação da PF sobre o INSS e a aprovação do PL da Dosimetria, que seguirá para sanção presidencial.

Panorama econômico

Lula afirma que o país teve uma boa conversa com o Congresso, Câmara e Senado para que a economia evoluísse em 2025.

"Nós conseguimos aprovar 99% de tudo o que o governo mandou de interesse econômico para o Congresso Nacional, a começar pela reforma tributária, que ninguém acreditava que fosse possível ser votada, pois sempre era votada em época de regime autoritário e não em época de democracia. E nós conseguimos essa proeza conversando com o Congresso Nacional, com a Câmara, com o Senado e com os partidos", disse o chefe do Executivo sobre o panorama econômico do país durante este ano.

Lula ainda destacou a baixa da inflação, afirmando que, atualmente, o Brasil está com a menor inflação acumulada em quatro anos. "Estamos com o menor nível de desemprego da história e o menor nível de pobreza da história do país", afirmou. Lula ainda comemorou que o atual governo tirou o Brasil, pela segunda vez, do Mapa da Fome.

Energia renovável: Brasil bate recorde entre países desenvolvidos

Lula ainda falou sobre como o governo está empenhado em tornar o Brasil um grande polo de energia renovável. "Enquanto o mundo desenvolvido acha que está fazendo um favor para o planeta... até 2050, os países querem ter 50% de energia renovável. Este país, que eles acham subdesenvolvido, em 2025, já tem 53% de toda a sua energia renovável", comentou.

Veja a live: