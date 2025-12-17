° / °
REUNIÃO

Lula acena para evangélicos e anuncia que música gospel será patrimônio brasileiro

Medida, de acordo com Lula, será formalizada na próxima semana. Anúncio foi feito pelo presidente durante reunião com ministros nesta quarta (17)

Estadão Conteúdo

Publicado: 17/12/2025 às 15:48

Presidente Lula/Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Presidente Lula (Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (17) que a música gospel será declarada como patrimônio cultural brasileiro. Segundo o petista, a medida será formalizada na próxima semana. O anúncio foi feito durante reunião ministerial - que tem tom eleitoral.

Esse não é o primeiro aceno do presidente aos evangélicos, grupo que nas pesquisas manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2024, Lula participou de ato em que sancionou projeto criando o dia nacional da música gospel. A cerimônia teve participação de religiosos no Planalto.

Na reunião desta quarta-feira, Lula brincou com o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado para assumir vaga no Supremo Tribunal Federal ao anunciar a medida sobre a música gospel.

"Na semana que vêm, além de ser ministro do STF, você vai poder cantar música gospel dentro do Palácio do Planalto", disse Lula.

