Censo 2022: Pernambuco tem 4,5 milhões de católicos e 1,9 millhão de evangélicos

Dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta (6) mostram que o número de católicos no estado é mais do que o dobro do de evangélicos

Fiéis (Foto: Crysli Viana)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (6), dados do Censo 2022 sobre as religiões no Brasil, mostrando que o número de católicos em Pernambuco é mais do que o dobro da quantidade de evangélicos.

Conforme o Censo, o Estado tem 4,5 milhões de integrantes da Igreja Católica, enquanto os adeptos de igrejas evangélicas somam 1,9 millhão.

Os pernambucanos disseram não ter religiões chegam a 812 mil.O estado também tem 96 mil espíritas, 35,8 mil adeptos de religiões afro e 3 mil pessoas que praticam tradições indígenas. Os que informaram outras religiões são 285 mil.

Ainda segundo o Censo 2022, o catolicismo foi a religião predominante em todas as grandes regiões do país, tendo sua maior concentração no Nordeste (63,9%), seguido da Região Sul (62,4%), e a menor proporção na Região Norte (50,5%).

1 / 2 2 / 2 < >

Os evangélicos variam entre 36,8%, na Região Norte, e 22,5%, no Nordeste.

A maior proporção dos que se declaram espíritas está na Região Sudeste, com 2,7%; para umbandistas e candomblecistas, nas regiões Sul (1,6%) e Sudeste (1,4%).

Os que se declararam sem religião estão mais presentes na Região Sudeste, com 10,5 %, onde também é mais alta a proporção de outras religiosidades (4,9%).

Das 27 unidades da federação, 13 contam com proporção de católicos apostólicos romanos superior à média nacional (56,7%), na população com 10 anos ou mais de idade.

A maior proporção foi registrada no Piauí (77,4%), que também é o estado com menor percentual de evangélicos (15,6%).

As menores proporções de católicos apostólicos romanos foram encontradas em Roraima (37,9%), Rio de Janeiro (38,9) e Acre (38,9%).

Em relação aos evangélicos, a maior proporção foi registrada no Acre (44,4%), e a menor no Piauí (15,6%).

A maior proporção de espíritas foi encontrada no Rio de Janeiro (3,5%), enquanto a maior proporção de praticantes de Umbanda e Candomblé foi registrada no Rio Grande do Sul (3,2%).

As duas posições já haviam sido registradas em 2010.



Roraima registrou a maior proporção de pessoas sem religião (16,9%), de outras religiosidades (7,8%) e de adeptos de tradições indígenas (1,7%).

No Brasil



De acordo com os dados do Censo, houve redução do percentual de católicos apostólicos romanos (56,7%) e aumento de evangélicos (26,9%) e sem religião (9,3%).



Em 2010, os católicos eram 65,1% da população de 10 anos ou mais, os evangélicos, 21,6%, enquanto os sem religião correspondiam a 7,9% dos declarantes.

Entre os católicos, a diminuição foi de 8,4 %, frente a 2010.



A proporção de evangélicos e sem religião no país cresceu, respectivamente, 5,2 %. e 1,4%.



A religião espírita (1,8%) apresentou queda de 0,3 p.p. na comparação com 2010 (2,2%). Umbanda e candomblé, por outro lado, saíram de 0,3% em 2010 para 1,0% em 2022, um aumento de 0,7 p.p.



Em 2022, o catolicismo liderou em todas as grandes regiões do país, com maior concentração no Nordeste (63,9%) e no Sul (62,4%).



Os evangélicos, por sua vez, estavam em maior proporção no Norte (36,8%) e no Centro-Oeste (31,4%).



A maior concentração dos que se declararam espíritas era no Sudeste (2,7%), e os umbandistas e candomblecistas estavam mais presentes no Sul (1,6%) e no Sudeste (1,4%). O Sudeste (10,5%) também reunia a maior quantidade de pessoas sem religião.



Embora os católicos apostólicos romanos fossem maioria em todos os grupos de idade, a proporção desse grupo variou entre 52,0%, na faixa etária de 10 a 14 anos, a 72,0% na faixa etária de 80 anos ou mais.