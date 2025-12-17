Lula pede a ministros que ajudem a conseguir votos para Jorge Messias

O presidente indicou Jorge Messias ao STF no dia 20 de novembro, mas ainda não enviou a mensagem da indicação ao Senado

Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e o Advogado Geral da União, Jorge Messias, indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu aos ministros que peçam votos para senadores para aprovar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). A ordem foi feita na última reunião ministerial do ano, realizado nesta quarta-feira, 17.

"Quem tiver um senador amigo, não deixe de desejar um Feliz Natal e pedir voto para o Messias. Eu não indiquei o Messias porque ele é meu amigo, indiquei ele porque ele é um grande advogado e o País tem gratidão pelo que ele fez pela presidente Dilma Rousseff. Desde lá, ele continua sendo leal", disse o presidente", afirmou Lula.

Lula indicou Jorge Messias ao STF no dia 20 de novembro, mas ainda não enviou a mensagem da indicação ao Senado. O Planalto teme não ter a quantidade de votos necessários para a aprovação (41). Um dos motivos é a oposição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que era defensor do nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).