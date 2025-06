Cristãos continuam sendo maior grupo religioso, mas islâmicos e sem-religião aumentam, diz estudo

De acordo com o estudo, embora o cristianismo ainda seja a principal religião do mundo, sua participação na população mundial diminuiu 1,8%

Missa presidida pelo Papa Leão 14 (KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

O cristianismo continua sendo a principal religião do mundo, mas o islamismo está crescendo, assim como os sem-religião estão cada vez mais numerosos, segundo um estudo do Pew Research Center sobre a evolução do cenário religioso entre 2010 e 2020.

Com 2,3 bilhões de pessoas (+122 milhões), "os cristãos continuam sendo o maior grupo religioso do mundo", e representam 28,8% da população, destaca esta meta-análise baseada em mais de 2.700 estudos e censos, publicada em 9 de junho.

No entanto, o cristianismo não conseguiu crescer no mesmo ritmo que a população mundial, e sua participação diminuiu 1,8%.

A segunda maior religião, com 2 bilhões de pessoas (+347 milhões), é o islamismo, com o "crescimento mais rápido da década". Representa 25,6% da população mundial (+1,8 ponto percentual).

O número de pessoas sem-religião também está crescendo (1,9 bilhão de pessoas), quase um quarto (24,2%) da população mundial.

"Muitos fiéis no mundo, principalmente cristãos, estão abandonando a religião", explica o estudo, que indica um avanço "impressionante".

Em dez anos, os Estados Unidos viram o número de pessoas sem-religião aumentar em 97%, chegando a 101 milhões de pessoas.

O mundo também tem 1,2 bilhão de hindus, 300.000 budistas e 14,8 milhões de judeus, segundo dados de 2020.

Geograficamente, a região com o maior número de cristãos (30,7%) é agora a África Subsaariana e não mais a Europa (22,3%). Essa tendência, diz o estudo, é explicada pela demografia e pelo "descontentamento generalizado dos cristãos na Europa Ocidental".

Pela primeira vez, o cristianismo caiu para menos de 50% da população na França, Reino Unido, Austrália e Uruguai.

Em cada um desses países, "os sem-religião agora representam 40% ou mais da população", enquanto os que possuem uma crença (muçulmanos, hindus, judeus etc.) juntos representam "11% ou menos".

Por que essas mudanças? O estudo aponta para "dois mecanismos principais": a descrença religiosa, "o principal impulsionador do declínio da proporção de cristãos na população mundial", e o crescimento demográfico.

Assim, o número de muçulmanos em todo o mundo está aumentando "devido a uma estrutura etária relativamente jovem e a uma taxa de natalidade relativamente alta", acrescenta a análise.