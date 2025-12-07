Flávio Bolsonaro diz que pode desistir da candidatura: "existe um preço"

Senador Flávio Bolsonaro se lançou pré-candidato a presidente da República na última quinta-feira (4) com o aval de Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível

Senador Flávio Bolsonaro (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) revelou, na manhã deste domingo (7), que pode não levar sua candidatura à presidência da República “até o fim”, e que a desistência tem um “preço”. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se lançou pré-candidato na última quinta-feira (4), com o aval de seu pai, que está preso e inelegível.

“Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para não ir até o fim. Vou negociar”, declarou o senador a jornalistas após participar de um culto em Brasília.

Flávio foi questionado se o “preço” estaria relacionado com a aprovação da anistia aos condenados por atos golpistas no Congresso Nacional. “Está quente”, respondeu.

O senador afirmou que deve se reunir em breve com líderes políticos da direita e do centrão para debater a anistia, à exemplo de Valdemar Costa Neto (PL), Antônio Rueda (União Brasil) e Marcos Pereira (Republicanos).

Ele também reforçou que foi escolhido como sucessor de Jair Bolsonaro após conversar com o ex-presidente, mas que já vinha sendo sondado “há bastante tempo”.

