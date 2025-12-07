Datafolha: 8% querem Bolsonaro apoiando Flávio, 22%, Michelle, e 20%, Tarcísio

Nova pesquisa do Datafolha foi divulgada no sábado (6) e traz dados sobre o interesse do eleitor para quem deve suceder o ex-presidente Bolsonaro como candidato nas eleições de 2026.

Senador Flávio Bolsonaro (Fotográfo/Agência Brasil)

Apenas 8% dos eleitores brasileiros consideram o senador Flávio Bolsonaro (PL) o nome ideal para Jair Bolsonaro lançar como candidato à Presidência. É o que aponta a pesquisa do Datafolha, divulgada na noite do sábado (6) sobre quem deve suceder o ex-presidente como candidato nas eleições de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com o levantamento, 22% dos eleitores preferem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, enquanto 20% preferem o governador Tarcísio de Freitas. Os resultados mostram que a direita está dividida após a prisão do ex-presidente Bolsonaro, que também está inelegível.

O instituto ouviu 2.002 pessoas de 2 a 4 de dezembro, antes, portanto, do anúncio de Flávio de que seria o candidato. O senador oscilou de 9% para 8% em comparação a pesquisa realizada em julho deste ano. Na ocasião, Michele tinha 23% da preferência dos eleitores brasileiros para concorrer à Presidência e Tarcísio tinha 21%. De lá pra cá, Ratinho Jr. (PSD) também variou, de 10% para 12%, e o deputado Flávio Bolsonaro (PL) foi de 11% para 9%.

O instituto também indicou estabilidade para os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil), que se manteve com 6%, e Romeu Zema (Novo), que foi de 5% para 4%.

Na pesquisa espontânea, o nome de Bolsonaro ainda foi citado por 7% dos eleitores para concorrer à Presidência, sendo o segundo mais citado. O primeiro foi o do presidente Lula, que teve 24% das citações.



Apesar de Bolsonaro ainda ser bastante lembrado pelos eleitores, 50% deles declararam que não votariam nunca em um nome indicado pelo político. 26% disseram que seguiriam a sugestão do ex-presidente e 21% disseram que talvez o fizessem. 3% não souberam opinar.



O recorte feito pelo Datafolha indica que 20% do eleitorado são fiéis ao bolsonarismo. Entre esse grupo, Michelle é vista por 35% como o nome ideal para concorrer contra Lula em 2026. Outros 30%, um empate técnico na margem de erro específica calculada, preferem Tarcísio. Os demais nomes ficam mais atrás: Eduardo com 14%, Flávio com 9%, Caiado com 4%, e Zema com 2% das citações.

