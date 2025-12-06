Datafolha: Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos no segundo turno

De acordo com o levantamento Datafolha, o presidente Lula sairia vitorioso em todos os cenários contra nomes da direita

Senador Flávio Bolsonaro (PL) e presidente Lula (PT) (Fotos: EVARISTO SA / AFP; Ricardo Stuckert / PR))

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa para presidente da República com uma diferença de 15 pontos percentuais se o segundo turno das eleições fosse hoje. De acordo com o levantamento, o petista sairia vitorioso em todos os cenários contra nomes da direita.

Lula soma 51% das intenções de voto, contra 36% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio anunciou sua pré-candidatura à presidência na última sexta-feira (5), afirmando ter sido escolhido pelo seu pai como sucessor.

O instituto Datafolha ouviu 2.002 eleitores entre terça-feira (2) e quinta-feira (4), antes de Flávio anunciar que sairia candidato. A pesquisa foi conduzida em 113 municípios, com maiores de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

O levantamento coloca o petista contra outros nomes da oposição em cenários de segundo turno. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se sairia melhor do que Flávio, mas ainda seria derrotado pelo atual presidente.

Ele aparece com 42% das intenções de voto, contra 47% de Lula, 10% de nulos e brancos, e 2% que ainda não sabem em quem votar.

Lula também venceria contra a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL). Ele registra 50% das intenções contra 39% dela, 10% de nulos e brancos, e 1% “não souberam responder”.

Outro filho de Jair Bolsonaro testado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) também seria derrotado contra Lula, de acordo com os dados do Datafolha. O parlamentar foi citado por 35% dos ouvidos, contra 52% do presidente, 12% brancos e nulos, e 1% “não sabem”.

No cenário contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Lula vence por 47% contra 41%.

A última simulação coloca o presidente contra Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível. Mesmo que ele pudesse disputar o pleito, o petista ainda foi escolhido por 49% dos entrevistados, contra 40% que votariam em Bolsonaro.

