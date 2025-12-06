Flávio define anistia como prioridade após ser escolhido para disputa à Presidência

Flávio foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como pré-candidato à Presidência da República em 2026

Escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como pré-candidato à Presidência da República em 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) definiu a aprovação da anistia no Congresso Nacional como uma das prioridades. Ele disse que pretende trabalhar pela aprovação da proposta ainda no final deste ano e pediu ajuda de lideranças partidárias.

“O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano. Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a direita“, afirmou no X neste sábado, 6.

O projeto de lei da anistia repousa na Câmara dos Deputados e está travado em razão da rejeição tanto de bolsonaristas quanto do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O relator da proposta, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) anunciou que o seu texto tratará de uma “dosimetria” e não de um perdão “amplo, geral e irrestrito”, como Bolsonaro e seus filhos queriam.

Paulinho continua conduzindo as tratativas com lideranças bolsonaristas, que hoje se mostram cada vez mais dispostas a aceitar uma redução parcial de penas.

Na noite desta sexta-feira, 5, Flávio disse que se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teria manifestado apoio ao pleito ao Planalto no próximo ano.

“Quando conversei com ele (Tarcísio) para falar de como tinha sido com o presidente Bolsonaro (...) ele falou isso ‘Pode contar comigo para o que der e vier’”, afirmou Flávio.

Já em setembro, numa visita de Paulinho da Força ao seu gabinete Flávio defendeu que a anistia tramitasse, em contraste ao irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que afirmou algumas vezes só aceitar a tramitação da anistia se for “ampla, geral e irrestrita”.