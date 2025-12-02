Após mais de 10 anos de atraso, Lula e Raquel Lyra inauguram barragem anunciada por Eduardo Campos

Presidente e governadora também deram a ordem de serviço para retomada das obras da Barragem de Igarapeba

Inauguração da Barragem Panelas II, em Cupira (Francisco Silva/DP Foto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou, nesta quarta-feira (2), a Barragem de Panelas II, em Cupira, Agreste de Pernambuco. Prometida pelo ex-governador Eduardo Campos, a obra foi entregue ao lado da atual governadora Raquel Lyra (PSD) em uma parceria entre os governos federal e estadual. No evento, também foi assinada a retomada das obras da Barragem de Igarapeba, em São Benedito do Sul, na Mata Sul.

Com capacidade de armazenamento de 16,89 milhões de metros cúbicos para uso diversos - o equivalente à capacidade de 6.756 piscinas olímpicas -, a Barragem Panelas II tem o objetivo de evitar cheias causadas pelos rios Una e Panelas.

Segundo o Governo Federal, serão beneficiadas as cidades de Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros, alcançando cerca de 169.420 habitantes. O total de investimento é de R$ 66,9 milhões.

“Hoje é um dia feliz pra mim. Quando a gente apertou aquele botão, vocês não viram, o jarro d’água que saiu. Parecia um véu de noiva. Coisa mais linda do mundo. Pra quem saiu de Pernambuco por causa da seca e vê uma coisa daquela, se eu morresse ali estava realizado como ser humano, pela minha passagem na Terra”, disse Lula.

No evento em Cupira, também foi dada a ordem de serviço para retomada das obras de conclusão da Barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul, na Mata Sul.

Paralisada desde junho de 2015, a obra será retomada no âmbito do Novo PAC, com previsão de conclusão até fevereiro de 2030.

A barragem deverá proporcionar proteção contra inundações para as cidades de Maraial, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros. A expectativa é que a estrutura reforce o fornecimento de água para São Benedito do Sul e o distrito de Igarapeba, beneficiando uma população de 186 mil habitantes.

O volume útil para contenção de cheias é de 33,3 milhões de metros cúbicos, com valor total do investimento de R$ 71,9 milhões.

“Das cinco barragens prometidas em 2010, nós vamos fazer quatro delas”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Cinturão de barragens

O Governo de Pernambuco anunciou em 2010 um cinturão formado por cinco barragens para impedir enchentes no estado. Dessas, apenas a Barragem de Serro Azul, localizada entre Palmares, Catende e Bonito, foi concluída.

O anúncio do cinturão de barragens ocorreu após uma cheia severa atingir a Mata Sul em 2010, com 200 milhões de metros cúbicos de água tendo caído sobre as cidades de Palmares, Barreiros e Água Preta.

A ordem de serviço para início das obras da Barragem de Panelas II foi assinada em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff (PT), o ex-ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho e o ex-governador Eduardo Campos.

A previsão era de que os serviços estivessem concluídos até a metade de 2012. Para evitar atrasos, o governo estadual enviou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) um projeto de lei para simplificar o processo de construção de barragens.

Todas as cinco barragens estavam previstas para serem concluídas até o fim de 2013.

Em 2017, a Zona da Mata sofreu com enchentes em áreas que seriam beneficiadas pelas barragens. Na ocasião, o governo estadual alegou que faltou dinheiro federal para conclusão das obras. O Ministério da Integração, entretanto, declarou que o governo estadual identificou falhas e exigências de readequações nos projetos, o que levou o ente a devolver os recursos federais.

Nas redes sociais, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) chegou a divulgar a retomada das obras da barragem de Panelas II. A previsão de conclusão era para o primeiro semestre deste ano, o que mais uma vez não foi cumprido.