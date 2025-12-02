Lula critica 'governo passado' e diz que 'é preciso parar de mentir para o povo pelo celular'

Em inauguração de barragem no interior de Pernambuco, nesta terça (2), Lula perguntou se havia bolsonaristas na plateia para responder qual obra teria sido feita pelo governo anterior em Pernambuco

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Barragem Panelas II, em Cupira (Ricardo Stuckert / PR)

Ao discursar na inauguração da barragem Panelas II , na zona rural de Cupira, no Agreste pernambucano, nesta terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou os “governos anteriores” do Brasil, que não “fizeram obras no Nordeste”.

O chefe do Executivo Federal disparou contra esses governantes, antes de citar o nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que está preso por tramar um golpe de estado.



“Não acreditem quando colocam raposa para tomar conta das galinhas. Mesmo se a raposa tiver cara de anjo”.

Em seguida, Lula, perguntou para a plateia: “Me digam qual obra o governo anterior fez em Pernambuco”, sendo aplaudido.

Só então, o presidente falou: “Se tiver bolsonarista aqui, diga”. Dando mais um estocada, Lula declarou: “É preciso parar com essa história de mentir para o povo pelo celular. Esse vai ser o ano da verdade. Quem mentir vai se lascar. Vamos provar que ele é mentiroso”.

No restante do discurso, o presidente citou conquistas do seu atual governo, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, e pontuou ações como eletrificação, transposição do São Francisco e programa de entrega gratuita de gás de cozinha para 17 milhões de brasileiros.