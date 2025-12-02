Lula: "É a obra hídrica mais importante do mundo" sobre Transposição do Rio São Francisco

O presidente ainda reforçou que quer levar água para 13 milhões de nordestinos que estão no semiárido, "custa o que custar"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Barragem Panelas II. Barragem Panelas II (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

Em Pernambuco, o presidente Lula (PT), durante seu discurso na inauguração da barragem de Panelas II, destacou a importância de efetuar a obra da transposição do Rio São Francisco. "Essa obra nunca foi feita. Por quê? Porque alguma parte de governadores de outros estados não deixava fazer. Eu ganhei as eleições e falei: "Eu vou fazer a transposição do Rio São Francisco. Eu vou levar água para 13 milhões de nordestinos que estão no semiárido custa o que custar".



O presidente lembrou que em 1846, Dom Pedro II tinha tentado fazer a transposição do Rio São Francisco para levar água para o semi-árido nordestino. As obras do projeto de transposição do rio começaram em 2007, e tem presivão de serem concluídas entre 2026 e 2027, de acordo com o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), com os custos estimados entre R$ 8 bilhões e R$ 12 bilhões.

Lula ainda disse que a transposição seria "a obra hídrica mais importante do mundo".

"Não é só o canal que sai do São Francisco com 640 km. É o canal que vai para o Rio Grande do Norte, que vem para Pernambuco, que vai para o Ceará, que vai para Paraíba, interligando todos", ressaltou.

O chefe do Executivo também falou da importância de mostrar para a população do Nordeste, do que se trata o projeto:

"Eu tenho falado para o ministro Waldez (Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional), o povo brasileiro não sabe o que é a transposição. Vocês não sabem porque nunca foi mostrado para vocês. Eu agora vou querer que todo mundo saiba o significado da transposição da água do Rio São Francisco, que é a maior obra híbrida já feita nesse país e foi o pernambucano", afirmou.