Raquel: "Essa Bandeira é a de Pernambuco, que faz com que a gente diga que eleição é no ano que vem"

Segurando a Bandeira de de Pernambuco, governadora foi fotografada ao lado do presidente (Crysli Viana/DP foto)

O tom dos discursos, principalmente, dos ministros foi focado na reeleição do presidente Lula, nesta terça-feira (2), em Suape. A governadora Raquel Lyra (PSD), que ainda não deu declaração nesse sentido, falou, olhando para o petista que eleição tem que ser discutida em outro momento. E fez questão de ser fotografada ao lado de Lula com a Bandeira de de Pernambuco, ressaltando a importância da união em torno do Estado. Em seguida, que estava presente no anúncio do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima cantou parabéns pelo aniversário de Raquel.

“A gente decretou que a Pátria nasceu aqui e se tem uma bandeira que nos une presidente, é justamente essa (de Pernambuco). Eu não estou aqui falando nem de verde, nem de amarelo, nem de roxo. Eu estou falando das cores que unem ao nosso povo. E essa Bandeira é a de Pernambuco, que faz com que a gente diga, presidente, que eleição é no ano que vem, que se disputa na urna. Mas que agora é hora de cuidar do povo, que é hora de fazer Pernambuco e o Brasil crescerem, mas não deixar ninguém para trás”, enfatizou Raquel.

A governadora falou das parcerias entre a sua gestão e o Governo Federal e garantiu que a pretensão continua sendo essa. “No tempo de Deus, ele permitiu que a gente estivesse aqui, e eu o senhor estamos podendo trabalhar por esse povo, podendo gerar oportunidade e esperança. Que Deus continue abençoando a gente, presidente. O senhor sabe que pode contar com o nosso povo e com o nosso governo. Continue contando, porque eu sei que eu posso contar com o senhor, com o Governo do Brasil, para fazer mais pessoas como essas, ter fé e esperança no futuro”, disse a governadora.

No palanque estava o prefeito do Recife e pré-candidato ao Governo do Estado, João Campos (PSB), então Raquel Lyra lembrou do que encontrou ao suceder o governo deixado pelo PSB. “Não fomos buscar culpados. Fomos buscar solução e trabalhar. Unimos um time comprometido e o povo. Construímos com lideranças políticas um movimento diferente. E as obras paralisadas há muito tempo hoje viram realidade em Pernambuco”, cravou. De acordo com a governadora, haviam mais de 400 obras paralisadas em janeiro de 2023.