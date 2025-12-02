° / °
MATA SUL

Ao vivo: Lula participa da cerimônia de entrega da Barragem Panelas II

A retomada das obras da Barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul, com a emissão da ordem de serviço, também será anunciada

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/12/2025 às 17:03

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva/Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de entrega da Barragem Panelas II, na cidade de Cupira, participa nesta terça-feira (2).

O evento, que também tem a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, faz parte da 4ª etapa do programa Caminho das Águas e contará com a presença d, e de outras autoridades.

A retomada das obras da Barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul (PE), com a emissão da ordem de serviço, também será anunciada Governo Federal. As ações devem a segurança hídrica na Zona da Mata Sul de Pernambuco e fazem parte do sistema integrado de controle e regularização de cheias dos rios Una e Sirinhaém, estruturado após as grandes inundações de 2010 e 2017.

 

