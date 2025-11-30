Presidente Lula faz pronunciamento e reforça aprovação da isenção no Imposto de Renda

Ele reforçou que o Projeto de Lei (PL) 1.087/2025 foi aprovado por unanimidade pelo Congresso e passa a valer em janeiro de 2026

Presidente Lula fez pronunciamento em rede nacional neste domingo (30) (Divulgação)

Neste domingo, 30, em pronunciamento em rede nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou que a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais, aprovada na semana passada, ameniza a injustiça tributária no país. "O Brasil inteiro vai ser beneficiado", defendeu.

"O Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos depois do início do Imposto de Renda, os privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar a uma conquista para a maioria do povo brasileiro", disse o presidente.



Lula reforçou que o Projeto de Lei (PL) 1.087/2025 foi aprovado por unanimidade pelo Congresso e passa a valer am janeiro de 2026. "Dezembro será o último mês que você terá descoto de IR", disse. "É quase um 14º salário", comparou o presidente, ao se referir ao valor que "sobra" com a isenção.

Assista ao pronunciamento do presidente da República na íntegra:



Lula reforçou que 0,1% dos contribuintes, um total de 140 mil "super-ricos" do país, vão ter aumento da alíquota para compensar a isenção, para 10%. É a "correção da injustiça tributária" e "o fim do privilégias elites brasileiras", nas palavras do presidente. "O que hoje é é desconto no contracheque., vira dinheiro extra".

Ainda segundo o presidente, a isenção vai injetar R$ 28 bilhões por ano na economia nacional, "estimulando o comércio, a indústria e o empreendedorismo".