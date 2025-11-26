"País deu uma lição de democracia ao mundo", diz Lula após prisão de Bolsonaro

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira (26) que o Brasil deu uma lição de democracia no mundo ao finalizar o processo por golpe de estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e generais.

"País deu uma lição de democracia ao mundo ontem, sem nenhum alarde a justiça brasileira mostrou sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora, fez um julgamento primoroso, com acusações de dentro da quadrilha", disse.

Lula declarou que a democracia não é um privilégio, mas um direito de todos os brasileiros. Disse estar feliz pela demonstração de maturidade do país, mas não pela prisão de ninguém.

"Pela primeira vez na história do País, tem alguém preso por tentativa de golpe, tem um ex-presidente da República e generais quatro estrelas presos. Democracia não é privilégio de ninguém, é um direito de todos os brasileiros. Estou feliz não pela prisão de ninguém, mas porque o País demonstrou que está maduro para exercer a democracia em sua mais alta plenitude", declarou.

Ele deu outros exemplos em que o país se comportou bem em sua visão, como no tarifaço dos Estados Unidos. O presidente disse que muitos disseram que o país ia "se lascar", mas que isso não aconteceu.

O presidente minimizou as críticas feitas pelo primeiro-ministro alemão ao Brasil e a Belém do Pará. Afirmou que conversou com Friedrich Merz na Alemanha e o disse que ele não teria conhecido Belém de verdade.

Por fim, Lula disse que ainda há entregas na área econômica para serem feitas e que ele fará, sem dar mais detalhes. O discurso foi durante a sanção da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.