Reunião de Raquel com José Múcio em Brasília foi almoço sem senadores

A previsão do encontro era discutir os recursos de emendas parlamentares destinados a projetos estruturantes do Estado

Governadora Raquel Lyra (PSD) ao lado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e da vice-governadora Priscila Krause (PSD) (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

A governadora Raquel Lyra (PSD) viajou para Brasília nesta terça-feira (25) para cumprir agenda com ministros do Governo Lula. Na pauta, estava prevista a reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, além de deputados federais e senadores, para discutir os recursos de emendas parlamentares destinados a projetos estruturantes do Estado.

O encontro com o ministro foi um almoço, considerado por aliados da governadora como “produtivo”, mas não contou com a presença dos senadores pernambucanos, que cumpriam outras agendas.

O deputado federal Fernando Monteiro, que se filiou ao PSD na tarde desta terça, também não participou da reunião. Outra ausência notável foi do primeiro-secretário da Câmara dos Deputados, Carlos Veras (PT).

O Diario de Pernambuco procurou a assessoria do governo do estado para obter informações sobre a reunião. Em resposta, o Palácio do Campo das Princesas se limitou a dizer que a governadora “teve agendas em ministérios”.

A reunião foi sugerida pelo próprio José Múcio na última segunda-feira (24). Ele participou do Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco, que discutiu a criação da Escola de Sargentos do Exército.

No evento, a governadora criticou a bancada pernambucana no Congresso Nacional pela baixa indicação de emendas para projetos da gestão estadual. Os parlamentares podem indicar até R$ 415 milhões, mas apenas R$ 20 milhões teriam sido destinados a projetos do governo.

Ao Blog Dantas Barreto na última segunda, Lyra também disse que pretendia levar outros pleitos para a reunião, visando preparar Pernambuco para a reforma tributária.

