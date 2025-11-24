Fernando Monteiro se filia ao PSD nesta terça (25) em Brasília

A presidente estadual do PSD, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, diz que Monteiro chega para somar

Deputado Federal Fernando Monteiro (Foto: Divulgação)

O deputado federal Fernando Monteiro se torna, nesta terça-feira (25), o primeiro deputado federal de Pernambuco do PSD. A entrada será oficializada em Brasília, contando com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e da presidente estadual da sigla, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Raquel comemorou a filiação do primeiro deputado federal de mandato ao partido. “Fernando tem uma trajetória de trabalho em Pernambuco e está na defesa dos interesses mais novos do nosso estado”, destacou.

Raquel ainda ressaltou que o parlamentar chega para somar, e disse não ter dúvida alguma que sua chegada “será ainda mais forte não só do nosso partido, mas sobretudo para o nosso governo, para que a gente possa atrair mais recursos, construir mais parcerias e ter uma voz firme e forte além da daquelas que a gente já tem em defesa do nosso estado”.

Monteiro deixa o Republicanos, partido dirigido em Pernambuco pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O ministro disse que o parlamentar “praticamente nunca entrou no partido”.

“Ele saiu, passou um período, nós conversamos, o caminho natural do deputado Fernando não era ficar no Republicanos e ele entendeu e foi uma conversa muito positiva", disse. O presidente estadual da legenda ainda detalhou que agora tem trabalhado na busca de novos deputados federais “que devem nos próximos meses ingressar no partido”.

Monteiro exerce seu terceiro mandato na Casa Baixa do Congresso Nacional, desde 2022, quando foi reeleito com 99.751 e hoje atua compondo a Comissão de Desenvolvimento Urbano e a Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde.