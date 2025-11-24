Raquel reclama da bancada federal e pede apoio de ministros para garantir mais recursos via emendas

A governadora Raquel Lyra (PSD) se mostrou inconformada, nesta segunda-feira (24), com o fato de as emendas de bancada para Pernambuco, para este ano, terem somado apenas R$ 20 milhões

A governadora Raquel Lyra (PSD) se mostrou inconformada, nesta segunda-feira (24), com o fato de as emendas de bancada para Pernambuco, para este ano, terem somado apenas R$ 20 milhões. (Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) se mostrou inconformada, nesta segunda-feira (24), com o fato de as emendas de bancada para Pernambuco, para este ano, terem somado apenas R$ 20 milhões. Por conta disso, ela combinou com José Múcio Monteiro (Defesa) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) uma articulação para reunir os outros quatro ministros pernambucanos, amanhã em Brasília, para tratar sobre emendas que possam ser incluídas no Orçamento Geral da União de 2026.

Ela salientou a necessidade de investir em obras estruturadoras para tornar o Estado mais atrativo para novos empreendimentos. Questionada pelo Blog Dantas Barreto sobre quanto seria necessário nas emendas de bancada, Raquel disse que, pelo menos, “R$ 400 milhões do Ceará”. “Mas também quero discutir Pernambuco”, adiantou.

A governadora ressaltou a mobilização dos parlamentares cearenses e disse que esse é o momento de convergência dos pernambucanos, enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) está em discussão no Congresso Nacional.

“No Ceará, foram R$ 400 milhões de emendas de bancada para projetos de infraestrutura. Não podemos repetir os R$ 20 milhões. É muito importante falar sobre isso”, enfatizou Raquel. Como exemplo, a governadora citou que para a Ferrovia Transnordestina no trecho entre Salgueiro e Suape estão previstos R$ 50 milhões, “que só dá para três quilômetros”. Enquanto o trecho para o Ceará já recebeu R$ 5 bilhões.

“A gente tem competitividade, a gente está conseguindo fazer o dinheiro render mais. Mas Silvinho, eu acho que esse é um tema que a gente pode trazer os nossos senadores, a nossa bancada, porque ainda há tempo. Houve indicação das emendas, mas a gente sabe que, em março, tem o remanejamento delas para que possam ser indicadas”, acrescentou.

De início, Raquel Lyra propôs a reunião com Silvio Filho e José Múcio, mas o ministro da Defesa sugeriu incluir Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Wolney Queiroz (Previdência Social), André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Frederico Siqueira. E assim fazer pressão sobre a bancada de Pernambuco. Silvio Costa Filho disse que cairá em campo, hoje, e colocou seu gabinete à disposição para a reunião.