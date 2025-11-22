A prisão preventiva de Bolsonaro foi decretada neste sábado (22)

Manifestantes estouram champanhe na frente da sede da Polícia Federal após prisão preventiva de Bolsonaro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após a prisão preventiva de Bolsonaro neste sábado (22), opositores celebraram na frente da sede da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Vídeos postados em redes sociais mostram opositores comemorando e estourando champanhe na frente da PF.

Bolsonaro passou por exames médicos e aguarda a audiência de custódia no domingo (23).

Segundo o portal Metrópoles, agentes da PF chegaram ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 6h e levaram o ex-presidente para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

As informações iniciais dão conta de que o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro preventivamente, antes do cumprimento da pena à qual o ex-presidente foi condenado no inquérito do golpe. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.