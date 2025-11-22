Flavio Bolsonaro diz que Moraes criminaliza ato religioso: "Não posso orar pelo meu pai"

Flavio Bolsonaro fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, responsável por ordenar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, a quem acusou de tirania

Flavio Bolsonaro em transmissão ao vivo neste sábado (22). (Foto: Reprodução/YouTube)

Citado como motivador da decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao convocar vigília em frente à casa do pai na sexta-feira (21), o senador Flavio Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo no início da tarde deste sábado (22) tecendo críticas à decisão.

Na gravação, o político acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, autor da decisão, de impedir uma manifestação "pacífica e religiosa".

"O que Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado constitucional de reunião, o direito sagrado constitucional do livre exercício da minha crença", declarou.

"O que ele está dizendo, está escrito nesta sentença, é que eu não posso orar pelo meu pai, que não posso orar pelo meu país, que não posso pedir a um padre para rezar um Pai Nosso em cima de um carro de som, porque isso seria um subterfúgio para a fuga do meu pai".

Na transmissão ao vivo, Flavio Bolsonaro também diz que não há lógica no argumento de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente à 0h deste sábado, citada na decisão.

"A vigília que convoquei foi pras 19h de hoje. Tem algum sentido manipular a tornozeleira e esperar 19 horas?", questiona. "Tinha inspeção todos os dias dentro da casa".

O senador também classificou o processo como forjado e alegou que Alexandre de Moraes está usando os filhos para justificar a prisão do pai. "Eu vou continuar expondo a verdade, porque eu não tenho medo dessas covardias. Alguém tem que colocar um freio nessa tirania de Alexandre de Moraes”, criticou.

Vigília

No fim da tarde desta sexta-feira (21), Flavio Bolsonaro fez uma publicação convidando as pessoas para uma "vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil", que seria realizada às 19h deste sábado (22) próxima ao condomínio em que o pai reside.

O senador escreveu na convocação: “Vamos invocar o Senhor dos Exércitos! A oração é a verdadeira armadura do cristão. É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tenho um convite especial para você: assista ao vídeo até o final! VIGÍLIA PELA SAÚDE DE BOLSONARO E PELA LIBERDADE NO BRASIL! Sábado, 22 de novembro, 19h, no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio Solar de Brasília 2."

Moraes considerou que o convite se assemelhava às manifestações em frente aos quartéis em 2022.

“Tal fato tem o condão de gerar um grave dano à ordem pública, podendo inclusive inviabilizar o cumprimento de eventuais medidas em decorrência do trânsito em julgado da ação Penal 2.668/DF”, disse o ministro na decisão.