Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro tinha marca de queimaduras e avarias
Ex-presidente passou por exames e aguarda audiência de custódia neste sábado (22)
Publicado: 22/11/2025 às 16:51
Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro tinha marca de queimaduras e avarias. (Foto: STF/Divulgação)
O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou, neste sábado (22), imagens da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com sinais de avaria e queimadura.
Bolsonaro foi preso por volta de 6h por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes porque, ainda de madrugada, tentou violar a tornozeleira eletrônica.
O ex-presidente foi levado para a Superintendência da PF sem algemas e sem qualquer exposição midiática, conforme decisão do ministro.
Na segunda-feira, a Primeira Turma do STF julga a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Será uma sessão virtual extraordinária convocada pelo presidente da turma, ministro Flávio Dino.
Ele passou por exames médicos neste sábado (22) e aguarda a audiência de custódia no domingo.
*Com informações da Agência Brasil