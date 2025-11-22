Ex-presidente passou por exames e aguarda audiência de custódia neste sábado (22)

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro tinha marca de queimaduras e avarias. (Foto: STF/Divulgação)

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou, neste sábado (22), imagens da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com sinais de avaria e queimadura.

Bolsonaro foi preso por volta de 6h por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes porque, ainda de madrugada, tentou violar a tornozeleira eletrônica.

O ex-presidente foi levado para a Superintendência da PF sem algemas e sem qualquer exposição midiática, conforme decisão do ministro.

Na segunda-feira, a Primeira Turma do STF julga a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Será uma sessão virtual extraordinária convocada pelo presidente da turma, ministro Flávio Dino.

Ele passou por exames médicos neste sábado (22) e aguarda a audiência de custódia no domingo.

*Com informações da Agência Brasil