"Despacho autoritário", "notícia maravilhosa": Deputados pernambucanos comentam prisão de Bolsonaro

Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado (22). (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A maior parte dos deputados federais de Pernambuco ainda não se posicionou publicamente sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida na manhã deste sábado (22). Parlamentares contrários chamaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes de arbitrária, enquanto os favoráveis comemoraram a prisão.

O deputado Coronel Meira (PL) chamou a decisão contra Bolsonaro de "despacho autoritário". "Nenhuma prisão pode calar o que Bolsonaro representa. Nenhum despacho autoritário vai nos impedir de lutar por liberdade", declarou.

Clarissa Tércio (PP) escreveu que a prisão é "vingança política travestida de legalidade". "Mais um capítulo dessa escalada autoritária que transforma divergência política em motivo de cadeia", criticou.

Em um vídeo publicado nas redes, Pastor Eurico (PL) chamou a medida de absurda. "Essa ação do STF é arbitrária, absurda. Não só o Brasil, mas o mundo está lamentando", declarou.

Já Fernando Rodolfo (PL) pediu forças ao ex-presidente. "O presidente Bolsonaro enfrenta um dos períodos mais difíceis de sua vida na saúde, na alma e agora na liberdade. Mitos não se rendem, se fortalecem".

Oposição comemora prisão preventiva do ex-presidente

O deputado Túlio Gadelha (Rede) ironizou a prisão. "Mais alguém acordou com uma notícia maravilhosa dessas?", escreveu na descrição de um vídeo em que aparece assistindo à divulgação da prisão do ex-presidente.

"Pode comemorar, Brasil. Bolsonaro está preso!", escreveu a deputada Maria Arraes (Solidariedade), que é vice-líder do governo Lula na Câmara. A deputada também destacou que a prisão de Bolsonaro é decorrência de atos dos filhos dele. "Já agradeceram a burrice bolsonarista hoje? Graças aos filhos, Bolsonaro está preso!"

Senadores

O senador Humberto Costa (PT) afirmou que a ação de Moraes "mostra-se rigorosamente fundamentada e busca preservar a autoridade das decisões do STF". Ele também disse que os indícios de que Bolsonaro planejava uma fuga representa mais um capítulo no "padrão de descumprimento judicial por parte de setores da extrema direita".

Teresa Leitão (PT) escreveu a frase "Grande dia", referência à frase usada pelo ex-presidente na ocasião da renúncia e saída do país do ex-deputado federal Jean Wyllys. O senador Fernando Dueire (MDB) não se manifestou.