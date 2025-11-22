Agências internacionais divulgam prisão de Bolsonaro
As principais agências de notícias do mundo deram destaque à prisão do ex-presidente
Publicado: 22/11/2025 às 08:23
Bolsonaro chegou ao hospital às 8 horas para realizar a cirurgia, marcada para às 10 horas ( Foto: SERGIO LIMA / AFP)
As principais agências de notícias trazem notícias sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em suas páginas:
CNN americana
Ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, foi preso em sua casa pela polícia federal.
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi detido neste sábado em sua residência em Brasília, dias antes de começar a cumprir pena de prisão por liderar uma tentativa de golpe, segundo a CNN Brasil, afiliada da CNN. Em comunicado, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva solicitado pela própria polícia e autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, informou a CNN Brasil. Ele foi preso em sua casa em Brasília.
Bloomberg
Bolsonaro é preso e mantido em custódia policial
Agência Reuters
Ex-presidente do Brasil, Bolsonaro é detido preventivamente pela polícia
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi detido pela Polícia Federal neste sábado, informou seu advogado à Reuters, encerrando meses de prisão domiciliar enquanto recorria de uma condenação do Supremo Tribunal Federal por ataques à democracia brasileira.
O advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, não deu um motivo para a detenção. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que se tratava de uma medida preventiva relacionada aos termos de sua prisão domiciliar.