Presidente da Câmara de Ipojuca repassou R$ 12 milhões em emendas para a própria associação, indica investigação

O vereador é alvo da Operação Alvitre que investiga o desvio de recursos públicos em Ipojuca

Flávio do Cartório (PSD), presidente da Câmara dos Vereadores de Ipojuca (Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Ipojuca)

O presidente da Câmara Municipal de Ipojuca, vereador Flávio do Cartório (PSD), é apontado como dono de uma associação que teria recebido, através de emendas parlamentares, R$ 12 milhões em três anos. Alvo da Operação Alvitre, que investiga o desvio de recursos públicos na cidade, ele foi preso em um mercado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nessa terça-feira (18).

A Polícia Civil e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) detalharam a investigação em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19).

Segundo o delegado Ney Luiz Rodrigues, responsável pelo inquérito, Flávio Henrique do Rego Souza, o Flávio do Cartório, seria proprietário do Instituto Filhos de Ipojuca.

A Filhos de Ipojuca, até 2023, executava projetos de escolinha de esporte, recebendo entre R$ 230 mil e R$ 250 mil, de acordo com a investigação.

“Em 2023, foi aprovada uma emenda impositiva destinando R$ 5 milhões para prestação de serviços na área de saúde”, explicou o delegado.

A associação, conforme a polícia, não teria capacidade técnica para oferecer os serviços na área da saúde, que eram o objetivo das emendas, e havia contratado outra entidade, que foi alvo da primeira fase da Operação Alvitre.

O presidente da Filhos de Ipojuca, que não teve o nome revelado, e um empresário de Bezerros foram presos na manhã desta quarta (19).

“O presidente dessa associação é uma pessoa muito próxima ao parlamentar. A gente verificou que já até trabalhou para ele. Têm uma amizade antiga. Ele teria sido colocado ali, na presidência, por ser pessoa de confiança”, afirmou o delegado. A investigação também apontou que membros da diretoria da associação eram familiares de Flávio do Cartório.

Flávio do Cartório já possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de peculato e estava sendo monitorado pela Polícia Civil. “Na primeira fase, alguns investigados fugiram em razão de terem tomado conhecimento da operação. Por isso, estávamos monitorando o parlamentar. Quando a equipe policial verificou uma situação possivelmente flagrancial, foi realizada a abordagem”, afirmou Ney Luiz.

Prisão

Flávio e o 1º vice-presidente da Casa, Professor Eduardo (PSD) foram presos em flagrante nessa terça-feira (18). Segundo a Polícia Civil, com eles, foram encontrados R$ 17 mil em espécie, além de anotações que indicam “controle mensal de possível esquema de rachadinha”.

O Diario de Pernambuco teve acesso a um despacho da Polícia Civil sobre o caso. O documento atribui a Flávio do Cartório anotações manuscritas que listam valores e nomes de servidores da Câmara. A soma chega a quantia de R$ 345.854,00.

O flagrante aconteceu após os policiais observarem uma movimentação entre Flávio do Cartório e Professor Eduardo. Em meio ao monitoramento policial, Flávio teria passado um objeto do seu carro para o veículo de Eduardo, usando as portas abertas como “obstáculo visual”.

Ao considerarem o tempo que os vereadores estiveram no local e a “situação suspeita”, o efetivo solicitou apoio a Delegacia de Boa Viagem, que realizou a abordagem e o cumprimento do mandado de prisão de Flávio.

Em nota, o PSD estadual afirmou que acompanha o caso e aguarda o desfecho das apurações para definir as medidas que deverão ser tomadas.

"O PSD de Pernambuco informa que vai acompanhar as investigações referentes à prisão do presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório, e do seu vice, Professor Eduardo, ambos filiados ao partido. Assim que o processo legal for concluído, adotaremos as medidas cabíveis.”

O Diario entrou em contato com o advogado Raphael Julio Lyra Rego, que defende ambos os vereadores. Até o momento, não houve resposta.