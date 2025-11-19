Vereadores de Ipojuca foram presos com anotações de suposta "rachadinha" e mais de R$ 17 mil em espécie

Investigados na Operação Alvitre, os vereadores de Ipojuca Flávio do Cartório (PSD) e Professor Eduardo (PSD) foram presos em flagrante no Recife

Flávio do Cartório (PSD), presidente da Câmara dos Vereadores de Ipojuca (Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Ipojuca)

Os vereadores Flávio do Cartório (PSD) e Professor Eduardo (PSD), que são, respectivamente, presidente e primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Ipojuca, no Grande Recife, foram presos em flagrante por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, com eles, foram encontrados R$ 17 mil, em espécie, além de anotações que indicam “controle mensal de possível esquema de rachadinha”.

A prisão dos vereadores aconteceu no estacionamento de um supermercado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, durante uma operação de monitoramento. A ação é um desdobramento da Operação Alvitre, deflagrada em outubro, que revelou supostas irregularidades no repasse de emendas parlamentares a entidades ligadas ao grupo e ao Instituto de Gestão em Políticas Públicas do Nordeste (IGPN).

Em decorrência da operação, o presidente da Câmara, Flávio Henrique do Rego Souza (Flávio do Cartório), já possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de peculato. Ele estava sendo monitorado quando foi detido.

O Diario de Pernambuco teve acesso a um despacho da Polícia Civil sobre o caso. O documento atribui a Flávio do Cartório (PSD )anotações manuscritas que listam valores e nomes de servidores da Câmara. A soma chega a quantia de R$ 345.854,00.

Rachadinha

Entre os nomes listados estavam assessores e a subprocuradora da Câmara. Para a corporação, as anotações são o detalhamento do "controle mensal" de um possível esquema de "rachadinha".

Além disso, também foram encontradas impressões de reportagens relacionadas à Operação Alvitre, que registraram a transferência do delegado que preside a operação e o homicídio de uma professora que iria depor sobre o esquema de desvio de emendas parlamentares.

Os vereadores estavam na caminhonete de Professor Eduardo (PSD) no momento da abordagem. No veículo, os investigadores afirmam ter encontrado uma sacola de dinheiro, que estava ao lado do banco do passageiro. Este valor, somado ao que ele portava, totalizou R$ 14.267,00 em espécie.

Já no carro de Flávio, um BYD, foi encontrada uma necessaire com dois envelopes para dinheiro. Um estava vazio. No outro, havia R$ 3 mil, segundo a investigação. Mais R$ 121,00, que estavam na carteira do presidente da Câmara, também foram apreendidos. Ao todo, a ação recolheu R$ 17.388,00.

Como foi

O flagrante aconteceu após os policiais observarem uma movimentação entre Flávio do Cartório e Professor Eduardo. Em meio ao monitoramento policial, Flávio teria passado um objeto do seu carro para o veículo de Eduardo, usando as portas abertas como “obstáculo visual”.

Ao considerarem o tempo que os vereadores estiveram no local e a “situação suspeita”, o efetivo solicitou apoio a Delegacia de Boa Viagem, que realizou a abordagem e o cumprimento do mandado de prisão de Flávio.

Em nota, o PSD estadual afirmou que acompanha o caso e aguarda o desfecho das apurações para definir as medidas que deverão ser tomadas.

"O PSD de Pernambuco informa que vai acompanhar as investigações referentes à prisão do presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório, e do seu vice, Professor Eduardo, ambos filiados ao partido. Assim que o processo legal for concluído, adotaremos as medidas cabíveis.”

O Diario entrou em contato com o advogado Raphael Julio Lyra Rego, que defende ambos os vereadores. Até o momento, não houve resposta.

