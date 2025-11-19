Agentes do GOE estão na Câmara de Ipojuca para cumprir mandados de prisão e apreensão

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Uma entrevista coletiva está marcada para as 11h, quando será detalhada a investigação

Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) estão, na manhã desta quarta-feira (19), cumprindo mais uma etapa da Operação Alvitre, que investiga desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares no município de Ipojuca. Estão sendo cumpridos três mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Uma entrevista coletiva está marcada para as 11h, quando será detalhada a investigação.

Ontem foram presos os vereadores Flávio do Cartório (PSD) e Professor Eduardo (PSD), que são, respectivamente, presidente e primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Ipojuca. De acordo com informações da Polícia Civil, eles foram flagrados com R$ 17 mil e uma lista com nomes, quando saiam de um supermercado no Recife.

Operação Alvitre

Em outubro, a Polícia Civil desencadeou a Operação Alvitre voltada a desarticular um grupo criminoso acusado de atuar em municípios da Região Metropolitana do Recife, além de áreas da Zona da Mata e do Agreste.

A organização é suspeita de praticar corrupção passiva, peculato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A apuração, iniciada ainda em outubro de 2024, concentra-se nas cidades de Ipojuca, Caruaru, Bezerros, Catende, São José da Coroa Grande e Barreiros.