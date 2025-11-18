Presidente e vice da Câmara de Ipojuca são presos em saída de supermercado, no Recife

Dupla foi detida em supermercado de Boa Viagem. Presidente da Câmara já era alvo de investigação

Flávio do Cartório (PSD), presidente da Câmara dos Vereadores de Ipojuca (Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Ipojuca)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na tarde desta terça-feira (18), os vereadores Flávio do Cartório e Professor Eduardo, ambos do PSD e integrantes da mesa diretora da Câmara de Ipojuca, no Grande Recife. Os parlamentares foram detidos em um supermercado de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

As autoridades, no entanto, ainda não revelaram detalhes sobre a investigação que envolve os dois vereadores. Na abordagem, eles estariam com uma grande quantia em dinheiro.

Os dois foram conduzidos até a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife, onde prestaram depoimento.

Em nota, o PSD estadual afirmou que acompanha o caso e aguarda o desfecho das apurações para definir as medidas que deverão ser tomadas.

Confira a nota abaixo:

"O PSD de Pernambuco informa que vai acompanhar as investigações referentes à prisão do presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório, e do seu vice, Professor Eduardo, ambos filiados ao partido. Assim que o processo legal for concluído, adotaremos as medidas cabíveis.”

O Diario de Pernambuco tentou entrar em contato com a Polícia Civil e com a assessoria do vereador Flávio do Cartório, mas não obteve retorno.

Operação Alvitre

Em outubro, a Polícia Civil desencadeou a Operação Alvitre, voltada a desarticular um grupo criminoso acusado de atuar em municípios da Região Metropolitana do Recife, além de áreas da Zona da Mata e do Agreste.

A organização é suspeita de praticar corrupção passiva, peculato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. A apuração, iniciada ainda em outubro de 2024, concentra-se nas cidades de Ipojuca, Caruaru, Bezerros, Catende, São José da Coroa Grande e Barreiros.

A operação é fruto de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Pernambuco, com apoio da Diretoria de Inteligência da corporação