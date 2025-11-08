Em Noronha, Raquel Lyra elogia presidente Lula: "retomada de obras"

Raquel Lyra participou do lançamento do projeto Noronha Verde, em Fernando de Noronha. (Derick Souza)

A governadora Raquel Lyra aproveitou o lançamento de um programa de energia, em Fernando de Noronha, para elogiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Neste sábado (8), a gestora afirmou que é preciso agradecer ao presidente pela retomada de obras em Pernambuco.

“Grande parte de tudo o que está acontecendo, com a retomada de obras paralisadas no estado, muitas há mais de 10 anos, vem de decisões políticas”, disse a governadora. Raquel Lyra citou como exemplos obras da Ferrovia Transnordestina, Adutora de Agreste, rodovias, e Minha Casa Minha Vida.

Também falou sobre a retomada das discussões sobre o futuro do Metrô do recife, que deve ser repassado do governo federal para o estado e, em seguida, para a iniciativa privada. “São obras que foram ficando e acabaram virando paisagem. Teve a decisão política de fazer diferente. Pernambuco tem sido destino de investimentos”, declarou.

Noronha Verde

O arquipélago recebeu, neste sábado (8), o lançamento do projeto Noronha Verde. A iniciativa planeja descarbonizar em até 85% a geração de energia da ilha até 2027. O programa é uma parceria entre os governos de Pernambuco e Federal e a Neoenergia Pernambuco. As obras estão previstas para começar ainda em novembro, com a primeira etapa sendo entregue em maio de 2026.

Com investimento de R$ 350 milhões, o Noronha Verde será executado em duas fases. A primeira prevê a instalação de mais de 30 mil painéis solares fotovoltaicos, integrados a sistemas de armazenamento por baterias. Já a segunda etapa, que deve ser concluída em 2027, vai reduzir significativamente o uso de combustíveis fósseis, consolidando Noronha como a primeira ilha 100% sustentável do Brasil.

O lançamento acontece com a presença da governadora Raquel Lyra, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui. A expectativa é que o projeto sirva de vitrine para o Brasil durante a COP 30, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 deste mês, consolidando Pernambuco como um dos estados protagonistas da transição energética no país.

O Noronha Verde faz parte do programa Mais por Noronha, que reúne ações voltadas à mobilidade elétrica, inovação tecnológica e incentivo à microgeração distribuída. Entre as iniciativas anteriores estão a instalação de sistemas fotovoltaicos em pousadas e prédios públicos, a modernização de medidores com redes inteligentes e a entrega de veículos elétricos e bicicletas sustentáveis aos moradores.