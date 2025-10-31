Lula vem a Pernambuco no próximo sábado (8) para lançar Noronha Verde

Com investimento da Neonergia previsto em R$ 350 milhões, o projeto será lançado pelo presidente juntamente com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra

Presidente Lula (Foto: Ricardo Stukert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem a Pernambuco na próxima semana. No sábado, 8 de novembro, o Chefe do Executivo participará da cerimônia de lançamento do projeto Noronha Verde, da Neoenergia, no Forte Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha.

Com investimento da Neonergia previsto em R$ 350 milhões, o projeto será lançado pelo presidente juntamente com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), pretendendo ampliar a geração de energia renovável no Arquipélago, através de fonte fotovoltaica e do armazenamento por bateria, promovendo a descarbonização da Ilha, atualmente abastecida principalmente por óleo diesel.

Com previsão de começar a operar no começo de 2027, as obras começam ainda em novembro, aguardando somente a revisão do Plano de Manejo de Noronha, em andamento pelo ICMBio, para expandir a instalação dos painéis solares em novas áreas. A mudança deve reduzir em até 85% as emissões de CO?, tornando Noronha praticamente autossuficiente em energia limpa.

Às vésperas do início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, realizada no Pará, o evento coincide com a retomada da agenda conjunta entre Lula e Raquel, que não o acompanhou nas últimas duas vezes que esteve em Pernambuco, em maio e agosto.