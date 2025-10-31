Raquel Lyra confirma Ordem de Serviço para primeiro trecho do Arco Metropolitano em novembro

Em entrevista, a governadora ainda comentou as Eleições 2026 e a relação com a Assembleia Legislativa de Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho, PE, 29/08/2025 - RAQUEL LYRA PORTO DE SUAPE - Na manhã desta quinta-feira(29), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra junto ao ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, anunciaram investimentos para o Porto de Suape. (Foto: Rafael Vieira)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), confirmou durante entrevista à Rádio Jornal, nesta sexta-feira (31), que a Ordem de Serviço do primeiro trecho da obra do Arco Metropolitano será dada ainda em novembro deste ano. O projeto que tem a proposta de descongestionar o tráfego da Região Metropolitana do Recife (RMR), já é discutido há quase 20 anos. O Governo espera que esta primeira parte seja entregue até dezembro de 2026.

“Essa obra, a gente pegou e disse: "O problema é complexo, prometeram há muito tempo que vão fazer. Como que conseguimos fazer? Vamos buscar a operação de crédito, vamos fazer, partir a obra para que ela possa começar a ser feita e a gente vai começar a obra, agora em Novembro vamos começar".

De acordo com a Chefe do Executivo, o contrato já foi assinado com a empresa vencedora do edital, e a licitação ambiental para a instalação do canteiro de obras já está em mãos. Agora, segundo Raquel, a obra da ordem de R$ 650 milhões aguarda os processos de desapropriação das áreas para que possa iniciar.

“O primeiro trecho é executado diretamente pelo governo de Pernambuco. Pegamos da BR-232 na altura da cidade de Moreno e passamos por meio de um canavial para chegar até Suape. Isso indica que vamos precisar fazer um grande aterro sanitário, a terraplanagem, porque a pista vai precisar ser elevada”, detalhou a governadora.

Eleições

Ao ser perguntada a respeito das Eleições 2026, Raquel reiterou seu posicionamento destacando o foco nas entregas do que tem executado para Pernambuco em seu atual mandato.

“Se eu falar de eleição, eu perco o prumo. Quem perde tempo olhando para voto, esquece de cuidar do povo. Mas a gente tem um compromisso intenso. Tem muita coisa para fazer, muita coisa acontecendo. E se a gente ficar aqui discutindo eleição, para mim que sou governadora, isso é um papel que cabe para aqueles que não estão no governo”, afirmou a Chefe do Executivo.

Ainda segundo a governadora, discutir as eleições de 2026, não deveria ser um ponto central “até para aqueles que não estão no governo, mas que têm mandato delegados pelo povo de Pernambuco”. “O que a gente precisa mesmo é de união para fazer o nosso estado crescer, para que não derrubem uma coisa que que os outros estão fazendo”.

Relação com a Assembleia Legislativa

Com um histórico conturbado com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Raquel disse ainda ter uma “excelente relação” com a Casa, lembrando a base ampla que alcançou, liderada pela deputada Socorro Pimentel (UB).

“Quando a gente vota os projetos, ao final das contas, por mais que eles (deputados) possam de vez em quando demorar a tramitação, veja bem, a operação de crédito foi votada só com um voto contrário. O empréstimo de R$ 1,5 milhão, não é empréstimo de Raquel Lyra, ele faz bem ao povo pernambucano, permitindo chegar a água, estrada, investimento na saúde e é nisso que eu acredito. Eu faço política dessa forma, é, é, entendendo que quando a gente tá no mandato, a gente tem que exercer o mandato. E a gente tem que fazer de tudo para que as coisas aconteçam da forma certa.

