Edital de licitação do trecho de PE da Transnordestina é lançado

(Thatiany Lucena/DP)

O edital de licitação do trecho pernambucano da Transnordestina foi lançado nesta sexta-feira (31). Publicado no Diário Oficial da União, o edital se refere ao lote SPS-4, que vai de Custódia a Arcoverde, no Sertão do estado. O anúncio da licitação foi realizado no formato híbrido. A previsão é de que o início das obras ocorram no início de 2026.

O valor de referência para o pregão do primeiro lote é de R$ 415 milhões para o trecho entre Custódia e Arcoverde, com 73 km de extensão. Essa é a primeira licitação da etapa do trecho pernambucano da ferrovia, que vai de Salgueiro a Suape, com 544km de extensão.

A expectativa é que os lotes SPS 7 e SPS 5, ambos com 53 km de extensão, sejam licitados em 2026. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, os três lotes somam R$ 1,5 bilhão por meio do PAC em Pernambuco. A previsão é de que a obra da ferrovia no estado seja concluída em 2029.

A governadora do estado, Raquel Lyra, presente no anúncio da licitação, destacou que a retomada das obras da ferrovia em Pernambuco não é uma conquista coletiva. “É importante dizer que a parceria do governo do estado com o governo federal foi retomada e Pernambuco perdeu muito ao longo de anos pela incapacidade de negociação, de diálogo, de contrição coletiva. Não é uma conquista individual, mas que faz parte do sonho de milhares de pernambucanos. Hoje o edital de licitação retoma a vocação logística do Nordeste brasileiro”, disse.

O ministro dos Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, reforçou que a retomada da Transnordestina faz parte de investimentos estratégicos para Pernambuco. “Nós vamos mais que dobrar a capacidade de operações de operações do nosso Porto de Suape. Isso vai fortalecer muito a cadeia produtiva do nosso estado, a fruticultura do São Francisco e gesso Araripe. A gente desenvolver muito também a piscicultura”, disse.