Raquel Lyra quer antecipação de R$ 1 bi do Governo Federal para melhorias imediatas no Metrô do Recife

Segundo governadora, é necessário reformar as estações, iniciar a manutenção dos dormentes e trilhos, e comprar vagões, mesmo que seminovos

Governadora Raquel Lyra visita fábrica de trens na China (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A governadora Raquel Lyra quer discutir com o presidente Lula a antecipação de, pelo menos, R$ 1 bilhão do investimento federal, orçado em R$ 3,5 bilhões, para reforma do Metrô do Recife.



A ideia do governo estadual é implementar melhorias no sistema o mais rápido possível (dentre elas está a compra de novos vagões), antes do início do processo de privatização.



“A ideia é antecipar R$ 1 bi, desse total de R$ 3,5 bi previsto, o que seria diluído ao longo do processo”, avaliou. Segundo Raquel Lyra é necessário reformar as estações, iniciar a manutenção dos dormentes e trilhos, e trocar os vagões.



“Nem que seja por trens seminovos que estejam melhores que os nossos”, explicou. Segundo ela, já houve por parte do governo do estado o pedido de cotação para compra de novos vagões, mas o prazo de entrega é longo, chegando a 21 meses.



Em entrevista à Rádio Jornal, na manhã desta sexta-feira (31), Raquel Lyra contou que visitou, durante a visita que fez à China, a maior fábrica de trens do mundo, a CRRC e manteve contatos.



Representantes da empresa, que está abrindo uma fábrica em São Paulo, têm uma visita agendada para Pernambuco, visando discutir propostas para o sistema de transporte urbano em geral, uma vez que eles produzem não apenas trens elétricos, mas também a diesel.

Lula

O encontro com Lula deve acontecer no próximo dia 9, quando o presidente da República virá a Fernando de Noronha para participar da entrega de um programa de energia limpa. "Espero que nos próximos 10, 15 dias possamos ter novidades quanto ao Metrô do Recife", comentou a governadora.