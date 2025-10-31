Primeiro trecho da retomada da Transnordestina em Pernambuco terá investimento de R$ 475 milhões

Obra tem início previsto para o início de 2026 com prazo de contrato de 57 meses, incluindo o desenvolvimento do projeto e a execução das obras

(Divulgação/Ministério de Portos e Aeroportos)

O edital de licitação para o primeiro lote da licitação para construção da Ferrovia Transnordestina, que ligará os municípios de Salgueiro e Custódia foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (31). O valor de referência para o pregão é de R$ 415 milhões para o percurso de 73 km. Esta obra tem início previsto para o início de 2026 com prazo de contrato de 57 meses, incluindo o desenvolvimento do projeto e a execução das obras. Poderão participar consórcios de até três empresas, incluindo empresas estrangeiras com representante legal no Brasil.

No próximo ano, outros dois lotes serão licitados com previsão de R$ 1,5 bilhão para que, em 2029, a ferrovia em Pernambuco esteja pronta. Inicialmente, a construção será com recursos federais, mas o objetivo é conceder o projeto à iniciativa privada para totalizar os 370 km que restam para chegar até o Complexo Portuário de Suape, em Ipojuca.

O anúncio foi feito numa reunião online da qual participaram os ministros Renan Filho (Transoortes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Frederico Siqueira (Comunicação), a governadora Raquel Lyra (PSD), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, senadores, representantes municipais e integrantes do projeto.

O ponto principal da construção da ferrovia colocado foi da importância para o desenvolvimento de Pernambuco, com o escoamento da produção. O empenho da classe política e do presidente Lula também mereceu destaque, pois o trecho Salgueiro-Suape foi retirado do projeto.

O ministro Renan Filho ressaltou a importância do investimento no transporte ferroviário. Na Ferrovia Transnordestina, estão sendo aplicados cerca de R$ 15 bilhões. “É a maior obra linear do País”, ressaltou.

Silvio Filho enfatizou a gratidão dos pernambucanos ao presidente Lula e a Renan Filho por terem retomado a Transnordestina no Estado e ressaltou a participação ativa das lideranças políticas. Segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, a capacidade de contêineres em Suape irá dobrar quando a ferrovia entrar em atividade.

Responsável pela obra, o presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, disse que o primeiro lote, chamado de SPS 4 contemplará os municípios de Custódia, Sertânia, Buíque e Arcoverde. Serão gerados 6 mil empregos diretos e indiretos na obra.

Para o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, a retomada da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco garante um novo momento para geração de empregos e perspectivas para o Porto de Suape. “É uma obra sonhada em 1958 e hoje Pernambuco está vendo a realidade”, assinalou.