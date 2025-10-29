Datafolha: João Campos e Raquel Lyra empatam na pesquisa espontânea para o Governo de Pernambuco

Na modalidade em que os nomes dos candidatos não são apresentados, ambos aparecem com 23% das intenções de voto

João Campos e Raquel Lyra aparecem empatados em pesquisa não estimulada (Rafael Vieira/DP Foto)

A pesquisa Datafolha, encomendada pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru e divulgada nesta quarta-feira (29), aponta um empate técnico entre o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSD) na corrida pelo Governo de Pernambuco.

Na pesquisa espontânea — modalidade em que os entrevistadores não mencionam os nomes dos candidatos e o eleitor responde livremente —, ambos aparecem com 23% das intenções de voto. O resultado indica que, sem a sugestão dos nomes, o nível de lembrança e associação dos eleitores aos dois é semelhante.

O cenário difere da pesquisa estimulada, em que João Campos lidera com 52% das intenções de voto, enquanto Raquel Lyra soma 30%. A diferença mostra que o prefeito tem vantagem quando seu nome é citado, mas que, espontaneamente, a governadora mantém competitividade e presença entre os eleitores.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, com 1.022 entrevistas em todo o estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.