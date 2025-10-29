Eleições 2026: João Campos tem 52% e Raquel Lyra 30% na disputa pelo Governo de PE, diz Datafolha

A pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (29), coloca João Campos na frente de Raquel na disputa pelo Governo de Pernambuco

Eleições 2026 João Campos tem 52% Raquel Lyra 30% na disputa pelo Governo de PE, diz Datafolha (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

O prefeito do Recife, João Campos, lidera, com 52% das intenções de voto, a disputa para o Governo de Pernambuco, segundo pesquisa encomendada pelas Rádios CBN Recife e CBN Caruaru e divulgada nesta quarta-feira (29), pela Datafolha. A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 30%.

Este foi o resultado apresentado na pesquisa estimulada, quando os entrevistados são apresentados os nomes dos candidatos.

Conforme a pesquisa, na sequência aparecem o vereador do Recife Eduardo Moura (NOVO), com 4% das intenções, seguido pelo ex-ministro Gilson Machado (PL), que tem 3%, e, por último, o ex-vereador Ivan Moraes.

Brancos ou nulos somam 8%, enquanto os indecisos são 2%.

Em um possível segundo turno, a vantagem de João sobe para 58% e Raquel fica com 35%.

O cenário muda, entretanto, na pesquisa não estimulada, quando o entrevistador não menciona o nome dos candidatos e, assim, João Campos e Raquel aparecem empatados, com 23%.