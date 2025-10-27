° / °
Política
Recife

João Campos apresenta ações do setor habitacional para o Recife em reunião da ADEMI-PE e SINDUSCON-PE nesta terça (28)

O prefeito apresentará e discutirá ações a serem desenvolvidas de forma estratégica durante seu segundo mandato a frente da capital pernambucana

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/10/2025 às 16:14

Seguir no Google News Seguir

Prefeito João Campos recebe o ministro Camilo Santana em reunião na Prefeitura do Recife./Foto: Melissa Fernandes

Prefeito João Campos recebe o ministro Camilo Santana em reunião na Prefeitura do Recife. (Foto: Melissa Fernandes )

Um encontro promovido em conjunto pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) contará com a presença do Prefeito do Recife, João Campos, nesta terça (28).

Na ocasião, o governante da cidade deve apresentar e abrir a discussão para ações do setor habitacional da capital pernambucana, a serem desenvolvidas de forma estratégica, durante seu segundo mandato.

A reunião acontece a partir das 12h30 na sede do Sinduscon-PE, na Ilha do Leite.

Veja também:

Ademi , Campos , construção , Construção Civil , Habitacional , João Campos , Prefeitura do Recife , Recife
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X