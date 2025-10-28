João Campos não descarta aliança com a Federação União Progressista

Prefeito do Recife, João Campos (Blog Dantas Barreto)

O suspense que o presidente estadual do PP, deputado Eduardo da Fonte, vem fazendo em relação às alianças de 2026 deixa o prefeito e pré-candidato candidato a governador João Campos (PSB) na expectativa. “É uma decisão que vai ser tomada no ano que vem. Eduardo é um cara muito capaz, muito habilidoso, sabe construir, sabe formar conjunto, chapa, construir um time. Então, tenho certeza que ele vai construindo a solução para o partido dele no tempo certo”, respondeu Campos ao ser indagado, nesta terça-feira (28).

João observou que está em jogo a oficialização da Federação União Progressista, entre PP, que é base da governadora Raquel Lyra (PSD), e União Brasil, que tem como presidente seu aliado Miguel Coelho. Além disso, ambas as legendas têm como pré-candidatos ao Senado Eduardo da Fonte e Coelho. O prefeito chegou a dizer que torce para Miguel liderar a federação.

“O fato novo nessa construção é a possível federação do PP e União, que joga mais uma variável na equação. A federação vai ser efetivada quando? Como é o comando? Como é a decisão? Porque a federação você faz um estatuto, bota no TSE e aprova o estatuto. No final, é a regra do estatuto que vai ser aprovado no TSE. Eu não sei se isso já está público, então por isso que tem um grau de incerteza, porque no meio do caminho tem dois partidos que são muito grandes, e tem uma federação a ser criada. Se a federação for criada, deixam de valer os estatutos dos partidos e vale o da federação. Agora, eu acho que a gente está falando de gente que sabe fazer política, que tem capacidade de fazer, tanto Eduardo da Fonte quanto Miguel Coelho. E é inegável a relação que nós temos com Miguel Coelho, com o (deputado) Fernandinho, com (deputado) Antônio, que têm feito um grande trabalho. E a nossa torcida é para que eles possam liderar esse processo no Estado de Pernambuco”, disse João Campos.

Questionado se pretende procurar Eduardo da Fonte, já que foi anunciado que ele presidirá a Federação União Progressista, Campos disse ser “uma decisão que vai depender da federação. “Não depende de mim e não depende de um partido. Acho que é sempre bom conversar”, acrescentou o prefeito.