João Campos lidera disputa pelo governo de Pernambuco, indica Paraná Pesquisa

De acordo com o levantamento, a atual governadora Raquel Lyra teria 27% das intenções de voto para 2026

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Um levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisa, nesta terça-feira (12), mostra o prefeito da cidade do Recife, João Campos (PSB), liderando todos os cenários da disputa para o governo de Pernambuco nas eleições de 2026.

Na pesquisa estimulada, João aparece com 57,0% das intenções de voto na primeira simulação, contra 27% da governadora do estado, Raquel Lyra (PSD).

Na sequência, além do filho do ex-governador Eduardo Campos e de Lyra, Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo, se posiciona em terceiro com 6,2%. O vereador do Recife Eduardo Moura (Novo) vem em seguida, pontuando 3,0%. Votos em branco, nulo e nenhum totalizam 6,2%. Mais 3,6% não souberam ou não opinaram.

No segundo cenário estimulado, o socialista teria 56,5% dos votos e Raquel 24,2%. Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes teria 5,8%, e Eduardo Moura, 3,2%. Votos em branco, nulo e nenhum totalizam 6,5%. Outros 3,8% não souberam ou não opinaram.

Ao todo foram entrevistadas 1.510 pessoas em 62 municípios pernambucanos entre 1º e 5 de agosto. Com 95% de nível de confiança, a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, o atual prefeito do Recife teria 22,8% dos votos, enquanto Raquel Lyra receberia 12,0%. Gilson Machado (PL) e Miguel Coelho (União) receberiam 0,2% dos votos cada e Anderson Ferreira (PL) 0,1%. Outros nomes citados, ao serem citados, totalizaram 0,5%. Votos em branco, nulo e nenhum somaram 4,1%. Por fim, 60,1% dos cidadãos que não sabiam ou não opinaram.