Governo Lula tem 49,2% de rejeição e 47,9% de aprovação, diz Paraná Pesquisas

Em novo levantamento divulgado nesta terça-feira (28), a Paraná Pesquisas divulgou os índices de avaliação e aprovação do atual Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e preferência da população para o perfil administrativo do próximo presidente do país, que será eleito em um ano.

Cumprindo seu terceiro ano de mandato, o Presidente Lula tem sua administração aprovada por 47,9% dos eleitores participantes da pesquisa, enquanto 49,2% afirmaram desaprovar a atuação da gestão atual. Os que não sabiam ou não opinaram neste cenário totalizaram 2,9%.

No mesmo levantamento, Lula soma 35,3% de avaliação positiva sobre o seu terceiro governo. Desses, 13,8% da população considera “ótima” a administração do Chefe do Executivo no mês de outubro, enquanto 21,5% avaliam como “boa”. Os que avaliam a administração do petista “Regular” totalizam 22,5% no levantamento.

Por outro lado, a avaliação negativa da administração do presidente é de 41,1% entre os eleitores. Considerando como “Ruim”, 7,6% dos entrevistados, já para 33,5% dos participantes da pesquisa, a gestão se enquadra como “Péssima”. Os eleitores que não sabiam ou não opinaram totalizaram 1,3% dos entrevistados no levantamento.

A maior aprovação do Presidente Lula é entre mulheres, com 48,8%, enquanto a maior desaprovação é entre os homens, com 50,9%. No recorte de idade, a maior aprovação é entre os jovens de 16 e 24 anos, com 54,5%. A maior desaprovação é entre eleitores de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos, totalizando 53,2% cada.

No recorte de escolaridade da pesquisa, a maior aprovação é entre os eleitores que têm o Ensino Fundamental, com 59,3%, enquanto a maior desaprovação é dos eleitores com Ensino Superior, com 57,3%.

Perfil do próximo presidente

O levantamento da Paraná Pesquisas também ouviu eleitores a respeito da preferência de perfil para o próximo Chefe do Executivo. Segundo os dados divulgados, 28,9% dos entrevistados gostariam que fosse eleita uma pessoa que “mudasse totalmente a atual forma de governar do Brasil” e 29,9% gostaria que o novo presidente “mudasse bastante coisas na atual forma de governar o Brasil”.

Já 17,1% dos eleitores ouvidos, gostariam que o próximo presidente eleito “fizesse poucas mudanças na atual forma de governar o Brasil”, e 23,0% deseja que “Desse total continuidade a atual forma de governar o Brasil”. Na pesquisa, 2,0% não souberam ou não opinaram.