Paraná Pesquisas: Lula lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições de 2026
Publicado: 27/10/2025 às 20:07
Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 27, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente em todas as simulações de primeiro turno das eleições de 2026.
A pesquisa propôs cenários em que Lula enfrenta a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Também compõem a sondagem o governador do Paraná Ratinho Júnior (PSD); o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo); o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) e Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB.
A pesquisa é a primeira realizada depois do presidente afirmar que vai concorrer à reeleição em 2026. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 23, em visita a Indonésia.
Cenário 1
Lula (PT): 37,3%
Michelle Bolsonaro (PL): 28%
Ratinho Júnior (PSD): 8,5%
Ciro Gomes (PSDB): 8,2%
Ronaldo Caiado (União): 4,2%
Romeu Zema (Novo): 2%
Não sabe/não opinou: 5,5%
Nenhum/branco/nulo: 6,2%
Cenário 2
Lula (PT): 37,4%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 22,3%
Ciro Gomes (PSDB): 9%
Ratinho Júnior (PSD): 8,1%
Romeu Zema (Novo): 5,7%
Ronaldo Caiado (União): 4,1%
Não sabe/não opinou: 5,8%
Nenhum/branco/nulo: 7,6%
Cenário 3
Lula (PT): 37,6%
Flávio Bolsonaro (PL): 19,2%
Ratinho Júnior (PSD): 9,6%
Ciro Gomes (PSDB): 8,9%
Romeu Zema (Novo): 6,2%
Ronaldo Caiado (União): 4,8%
Não sabe/não opinou: 5,9%
Nenhum/branco/nulo: 7,7%
O instituto Paraná Pesquisas também simulou um cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em que Lula registrou 37% e Bolsonaro 31%. No entanto, o ex-presidente está inelegível em razão de condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Nas simulações de segundo turno Lula aparece com 44,7% contra 41 6% de Michelle e com 44,9% ante 40,9% de Tarcísio. Já contra Flávio, a diferença é maior: 46,7% contra 37% do senador.
O Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores em 162 municípios de 26 Estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.